மருத்துவமனையில் சமந்தா... மனசு கேக்காத நாகசைதன்யா... சினிமா க்ளைமேக்ஸ் போல மாறும் டைவர்ஸ் முடிவு

சென்னை: சமந்தா மயோசைட்டிஸ் (Mayositis) நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக சில தினங்களுக்கு முன்னர் தனது இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டிருந்தார்.

சமந்தா தற்போது மருத்துவமனையில் சிகிச்சை எடுத்து வரும் நிலையில், சிரஞ்சீவி உள்ளிட்ட பல முன்னணி பிரபலங்கள் வாழ்த்து தெரிவித்திருந்தனர்.

சமந்தாவின் முன்னாள் கணவர் நாக சைதன்யாவின் சகோதரர் அகிலும் விரைவில் நலம்பெற வேண்டும் என அவருக்கு ஆறுதல் கூறியிருந்தார்.

English summary

Actress Samantha posted on her Instagram page that she is suffering from Myositis. It is said that Naga Chaitanya visited Samantha at the hospital while she was undergoing treatment. Also, it has been reported that both of them are abandoning their divorce decision.