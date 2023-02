ஜூனியர் என்டிஆர் கூட்டணியில் இணையும் கோலிவுட் அசுரன்... வெற்றிமாறனின் மாஸ்டர் பிளான் இதுதானா?

சென்னை: விஜய் சேதுபதி, சூரி நடிப்பில் வெற்றிமாறன் இயக்கியுள்ள விடுதலை திரைப்படம் இரண்டு பாகங்களாக வெளியாகவுள்ளது.

விடுதலை முதல் பாகம் விரைவில் வெளியாகவுள்ள நிலையில், அதனைத் தொடர்ந்து சூர்யாவின் வாடிவாசல் படப்பிடிப்பு தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அதன் பின்னர் தெலுங்கு நடிகர் ஜூனியர் என்.டி.ஆருடன் வெற்றிமாறன் கூட்டணி வைக்கவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

இந்தப் படம் குறித்த தகவல்கள் அடுத்தடுத்து வெளியாகி வரும் நிலையில், மேலும் ஒரு சர்ப்ரைஸ் அப்டேட் கிடைத்துள்ளது.

விடுதலை படத்துக்கு என்ட் கார்டு போட்ட வெற்றிமாறன்… அப்போ ரிலீஸ் தேதி எப்போன்னு அப்டேட் கிடையாதா?

English summary

Vetrimaaran has now finished directing the Viduthalai film. After this, he will direct Suriya's Vaadivaasal. After that, it is said that Vetrimaaran will be teaming up with Telugu actor Junior NTR. It has been reported that Dhanush may also act in this film.