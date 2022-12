ரைட்ல கமல், லெஃப்ட்ல விஜய்... ஸ்ட்ரைட்டா தனுஷிடம் வண்டியை விட்ட அஜிட் பட இயக்குநர்

சென்னை: நேர்கொண்ட பார்வை, வலிமை படங்களைத் தொடர்ந்து அஜித்துடன் மூன்றாவது முறையாக இணைந்துள்ளார் இயக்குநர் ஹெச் வினோத்.

அஜித் - ஹெச் வினோத் கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள துணிவு திரைப்படம் பொங்கலுக்கு வெளியாகவுள்ளது.

இந்தக் கூட்டணி துணிவு படத்துடன் முடிவுக்கு வரும் நிலையில், ஹெச் வினோத்தின் அடுத்த ஹீரோ யார் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

English summary

Kamal will be acting in a new film directed by H Vinoth. An official announcement in this regard is expected to be made will soon. Makkal Selvan Vijay Sethupathi will play an important role in the film. After this project, H Vinoth will direct Dhanush's new film.