அஜித், கமல்ஹாசனை தொடர்ந்து தனுஷ்… ஆக்சனில் மிரட்டப் போகும் புது கூட்டணி?

சென்னை: நேர்கொண்ட பார்வை, வலிமை படங்களைத் தொடர்ந்து அஜித்துடன் மூன்றாவது முறையாக இணைந்துள்ளார் இயக்குநர் ஹெச் வினோத்.

அஜித் - ஹெச் வினோத் கூட்டணியில் உருவாகி வரும் துணிவு திரைப்படம் பொங்கலுக்கு வெளியாகவுள்ளது.

துணிவு படத்தைத் தொடர்ந்து ஹெச் வினோத் இயக்கும் திரைப்படம் குறித்து புதிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது.

சமூக வலைதளங்களில் வெளியான அஜித்தின் புதிய வீடியோ.. நேர்கொண்ட பார்வை பட லுக் மாதிரியே இருக்கே!

English summary

Kamal will be acting in a new film directed by H Vinoth. An official announcement in this regard is expected to be made will soon. Makkal Selvan Vijay Sethupathi will play an important role in the film. After this project, H Vinoth will direct Dhanush's new film.