சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் ஜோர்த்தாலே பாடல் புகழ் அசல் கோளாறுவும் பங்கேற்றிருந்தார்.

பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள் இருக்கும் நிவாஷினியிடம் அசல் கோளாறு அத்து மீறியதாக நெட்டிசன்கள் ட்ரோல் செய்தனர்.

இறுதியாக பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து எவிக்சன் செய்யப்பட்ட அசல் கோளாறு நான் எந்த தவறும் செய்யவில்லை எனத் துணிச்சலாக தன்னிலை விளக்கம் கொடுத்தார்.

“நான் திருடவே இல்லை… தெரியாம பண்ணிட்டேன்”: பிக் பாஸிடம் கதறிய தனலட்சுமி… பதறிய ரசிகர்கள்

English summary

Asal Kolaar has already been evicted from the Bigg Boss house. The Nivashini transgression was much trolled by netizens. In this case, it is said that if Nivashini is evicted, Asal Kolaar will enter the Bigg Boss house as a wild card.