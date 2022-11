தளபதி 67-க்காக மெகா பட்ஜெட்டை ஒதுக்கும் ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ்… விஜய், லோகேஷ் ஹேப்பி அண்ணாச்சி

சென்னை: வாரிசு படத்தை தொடர்ந்து லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கும் தளபதி 67ல் நடிக்கவுள்ளார் விஜய்.

மாஸ்டர் படத்தை தொடர்ந்து விஜய் - லோகேஷ் கனகராஜ் இணையும் தளபதி 67-ஐ லலித் குமாரின் 7 ஸ்கிரீன் ஸ்டூடியோஸ் தயாரிப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.

தளபதி 67ல் கமல்ஹாசன் கேமியோ ரோலில் நடிக்கலாம் என தகவல் வெளியான நிலையில், புதிய அப்டேட் ஒன்றும் கிடைத்துள்ளது.

English summary

Vijay's Varisu is releasing for Pongal. Following this, Vijay will act in Thalapathy 67 directed by Lokesh Kanagaraj. It is reported that Kamal Haasan, Suriya, and Karthi will play a cameo role in this film. Also, Kamal Haasan's Rajkamal Films co-produce Vijay's Thalapathy 67.