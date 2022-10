“கமல் மீது பழிபோட வேண்டாம்... சீக்கிரமே அவருடன் இணைகிறேன்”: லிங்குசாமி சீக்ரெட் ட்விஸ்ட்

சென்னை: லிங்குசாமியின் திருப்பதி பிரதர்ஸ் தயாரிப்பில் கமல்ஹாசன் நடித்த உத்தம வில்லன் திரைப்படம் 2015ல் வெளியானது.

ரமேஷ் அரவிந்த் இயக்கத்தில் வெளியான இந்த திரைப்படம் மிகப் பெரிய தோல்வியை தழுவியது.

இந்நிலையில், உத்தம வில்லன் படத்தின் தோல்வி குறித்தும் அதன் பின்னணி பற்றியும் இயக்குநர் லிங்குசாமி மனம் திறந்து பேசியுள்ளார்.

English summary

Kamal's Uttama Villain, produced by Lingusamy, was a huge flop. Producer Lingusamy has said that he does not want to blame Kamal for that. He also said that he will soon direct a film starring Kamal.