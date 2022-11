லால் சலாம் படத்துல இப்படி ஒரு கேரக்டரா… பாட்ஷாவுக்கு பின்னர் ரஜினி எடுக்கும் மிரட்டல் அவதாரம்…?

சென்னை: ஜெயிலர் படத்தில் நடித்து வரும் ரஜினிகாந்த், அதனைத் தொடர்ந்து லால் சலாம் படத்தில் நடிக்க உள்ளார்.

ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் இயக்கும் இந்தப் படத்தில் விஷ்ணு விஷால், விக்ராந்த் முக்கியமான ரோலில் நடிக்க, ரஜினி கெஸ்ட் ரோலில் வருகிறார்.

லால் சலாம் படத்தின் ஷூட்டிங் விரைவில் தொடங்கவுள்ள நிலையில், ரஜினியின் கேரக்டர் குறித்து அப்டேட் கிடைத்துள்ளது.

English summary

After Jailer, Rajinikanth is going to act in Lal Salaam. Produced by Lyca, the film will direct by Aishwarya Rajinikanth. It has been reported that Rajini will play a Muslim character in Lal Salaam after Baasha.