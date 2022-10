பொங்கல் ரேஸில் விஜய் - அஜித்... நடுவில் வந்த உதயநிதி... வாரிசு படத்தையும் வாங்கிய ரெட் ஜெயன்ட்?

சென்னை: பொங்கலை முன்னிட்டு விஜய்யின் வாரிசு, அஜித்தின் துணிவு ஆகிய படங்கள் திரையரங்குகளில் வெளியாகின்றன.

அஜித்தின் துணிவு படத்தின் தியேட்டர் ரிலீஸ் உரிமையை உதயநிதியின் ரெட் ஜெயன்ட் வாங்கியுள்ளது.

இந்நிலையில், விஜய்யின் வாரிசு படத்தின் தியேட்டர் வெளியீட்டு உரிமையையும் உதயநிதியின் ரெட் ஜெயன்ட் கைப்பற்றவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Vijay's Varisu and Ajith's Thunivu release for Pongal. In this, Red Giant has bought the theatrical rights of Thunivu. Similarly, it has been reported that Red Giant has also bagged Vijay's Varisu film.