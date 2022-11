பிறந்தநாள் கொண்டாடும் நாகசைதன்யா… மீண்டும் மருத்துவமனையில் அட்மிட் ஆன சமந்தா… பதறிய ரசிகர்கள்

ஹைதராபாத்: சமந்தா சில தினங்களுக்கு முன்னர் மயோசைட்டிஸ் (Mayositis) நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தனது இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டிருந்தார்.

அதற்காக சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்ட சமந்தா, அதன் பின்னர் படப்பிடிப்புகளில் கலந்துகொண்டதாக சொல்லப்பட்டது.

இதனிடையே சமந்தா நடித்த யசோதா திரைப்படமும் திரையரங்குகளில் வெளியாகி சூப்பர் ஹிட் அடித்தது.

வார்த்தையே இல்லை..மகிழ்ச்சியில் இருக்கிறேன்..யசோதா வெற்றி குறித்து சமந்தா உருக்கமான பதிவு!

English summary

Actress Samantha suffering from Myositis. Samantha was undergoing treatment at the hospital and continues to act in films. In this case, it has been reported that Samantha has been admitted to the hospital again as her condition worsened.