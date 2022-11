கதையிலும் பஞ்சாயத்து... பட்ஜெட்டிலும் தகராறு: அட்லீயை டீல் செய்ய திணறும் ஷாருக்கான்

மும்பை: பாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டார் ஷாருக்கான் தற்போது பதான், ஜவான் ஆகிய படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

அட்லீ இயக்கும் ஜவான் படத்தில் ஷாருக்கானுடன் நயன்தாரா, விஜய் சேதுபதி, பிரியாமணி, யோகி பாபு உள்ளிட்ட பலர் நடித்து வருகின்றனர்.

பிரம்மாண்டமாக உருவாகும் ஜவான் படத்தை ஷாருக்கானே தயாரித்து வரும் நிலையில் தற்போது அட்லீயுடன் மோதல் ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அடேங்கப்பா 6 ஆயிரம் கோடி சொத்தா? ஷாருக்கான் வாழும் ராஜ வாழ்க்கை.. எத்தனை சொகுசு கார் தெரியுமா?

English summary

Shah Rukh Khan starrer Jawaan is directed by Atlee. Complaints have been raised that the story of this film is a copy of Vijayakanth's Perarasu. In this case, it has been reported that Atlee is having problems with the Jawan budget as well.