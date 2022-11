முடிவுக்கு வந்த வாரிசு பஞ்சாயத்து… விஜய்யை தடுக்க முடியாதுன்னு அந்த பிரபலம் சொன்னது சரியா போச்சு…

சென்னை: விஜய்யின் வாரிசு திரைப்படம் பொங்கலுக்கு வெளியாகுமா ஆகாதா என ரசிகர்கள் பெரிய கலக்கத்தில் இருந்தனர். .

தெலுங்கு திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் எடுத்துள்ள முடிவால், வாரிசு படத்தின் ரிலீஸ் தள்ளிப் போகலாம் என்றும் சொல்லப்பட்டது.

இந்த பிரச்சினை தொடர்பாக தமிழ்த் திரைப்பட தயாரிப்பாளர், தெலுங்கு தயாரிப்பாளர்கள் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் பஞ்சாயத்து முடிவுக்கு வந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

There has been a problem with the release of Vijay starrer Varisu in Telugu. Many celebrities are commenting in support of Vijay in this matter. In this case, It is reported that there is no problem with the release of Vijay's Varisu movie in Telugu. The South Indian Film Chamber of Commerce has assured the producers' association that there will be no problem in Telugu states for Varisu film.