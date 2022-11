ஷங்கரின் முதல் சாய்ஸ் அவரு தான்… ஆனாலும் பிரம்மாண்டமான படத்துக்கு நோ: ரசிகர்கள் அப்செட்

சென்னை: கமலின் இந்தியன் 2, ராம் சரண் நடிக்கும் ஆர்சி 15 படங்களை இயக்கி வரும் ஷங்கரின் அடுத்து வேள்பாரி நாவலை படமாக்க உள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. .

மிகப் பிரம்மாண்டமாக உருவாகவுள்ள வேள்பாரி திரைப்படத்தில் சூர்யா ஹீரோவாக நடிக்கவுள்ளதாக செய்திகள் வெளியாகி வருகின்றன.

முன்னதாக வேள்பாரி நாவலில் ஹீரோவாக நடிக்க ஷங்கர் கோலிவுட் முன்னணி நடிகர் ஒருவரை அணுகி, அவர் நோ சொல்லிவிட்டதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

Shankar is working to make the novel Velpari into a movie. Suriya or KGF hero Yash is expected to star in the film. In this case, Shankar first wanted Vijay to act in this film. But it is reported that Vijay has refused to act in Velpari.