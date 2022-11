அஜித்துக்காக பாலிவுட்டில் இருந்து திரும்பும் இயக்குநர்… AK 63க்கு ரெடியாகும் அல்டிமேட் காம்போ

சென்னை: அஜித்தின் துணிவு படத்தின் அப்டேட்க்காக ரசிகர்கள் காத்திருக்கும் நிலையில், ஏகே 63 படம் குறித்து தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

துணிவு படத்தைத் தொடர்ந்து விக்னேஷ் சிவன் இயக்கும் தனது 62வது படத்தில் நடிக்கவுள்ளார் அஜித்.

இதனைத் தொடர்ந்து அஜித்தின் 63வது பட இயக்குநர் யார் என்ற போட்டியில் இரண்டு பேர் முன்னணியில் இருக்கின்றனர்.

அஜித் சொல்றது பொய்… நிரூபிக்க காத்திருக்கும் விஜய்… துணிவுக்கு பதிலடி கொடுக்கப் போகும் வாரிசு!

English summary

Ajith's film Thunivu is releasing for Pongal. After that, Ajith will act in AK 62 directed by Vignesh Sivan. In this case, it has been reported that director Vishnuvardhan will team up with Ajith again after the films Billa and Arambam.