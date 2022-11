பிக் பாஸ் வைல்ட் கார்டு என்ட்ரில இவங்களா…? அப்போ சண்டைக்கு பஞ்சமே இருக்காதே!

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி கடந்த 34 நாட்களாக தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.

ஜிபி முத்து, சாந்தி, அசல் கோளாறு, ஷெரினா ஆகியோர் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறிவிட்ட நிலையில், நேற்று மகேஸ்வரியும் எவிக்சன் செய்யப்பட்டார்.

இந்நிலையில், வைல்ட் கார்டு மூலம் பிக் பாஸ் வீட்டில் நுழையும் போட்டியாளர் குறித்து புதிய தகவல்கள் கிடைத்துள்ளது.

பிக் பாஸ் வீட்டிலிருந்து வெளியேறிய மகேஸ்வரி...ரசிகர்களுக்கு என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா?

English summary

Maheshwari was evicted in Bigg Boss Season 6 yesterday. In this case, it is said that VJ Parvathy is going to enter the Bigg Boss house through the wild card. Similarly, GP Muthu is also expected to enter the Bigg Boss house through the wild card.