நல்லா கவனிச்சி பாருங்க.. ஐடி ரெய்டுகள் "ஒரு பிரபலத்துக்கு" நெருக்கமானவர்களைச் சுற்றியே இருக்கே.. ஓஹோ

இன்று காலை முதல் நடந்து வரும் ரெய்டுகள் ஒரு பிரபலத்தை சுற்றி உள்ளதாக சினிமா வட்டாரத்தில் பரபரப்பு தகவல் சுற்றுகிறது. பைனான்சியர் அன்புச்செழியன், கலைப்புலி தாணு, ஞானவேல் ராஜா, எஸ்.ஆர்.பிரபு உள்ளிட்ட திரை பிரபலங்கள் வீடுகள் அலுவலகங்களில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.

வரி ஏய்ப்பு செய்ததாக வந்துள்ள புகாரின் அடிப்படையில் இந்த ரெய்டுகள் தமிழகம் முழுவதும் இன்று காலை முதல் நடந்து வருகிறது.

அந்த 3 ஹீரோக்களுடன் மட்டும் நடிக்க மாட்டேன்...ஏன் ஜான்வி கபூருக்கு அவங்களுடன் என்ன பிரச்சனை?

English summary

Rumors are circulating in the film circles that the raids that have been going on since this morning are surrounding a celebrity.