வேள்பாரி படத்துல ரன்வீர் சிங் ஹீரோ இல்லை.. அதெல்லாம் வெறும் உருட்டு.. ஷங்கரின் பிளானே வேற!

சென்னை: இயக்குநர் ஷங்கர் வேள்பாரி படத்தை இயக்கப் போவதாக கார்த்திக் சுப்புராஜ் அளித்த பேட்டியில் இருந்து ரசிகர்கள் அந்த படத்தின் மீதான ஆர்வத்தை அதிகரித்துள்ளனர்.

நடிகர் சூர்யா தான் வேள்பாரியாக ஷங்கர் படத்தில் நடிக்கப் போகிறார் என்றும் கேஜிஎஃப் நடிகர் யஷ் நடிக்கவும் வாய்ப்புகள் உள்ளதாக பேச்சுக்கள் கிளம்பின.

இந்நிலையில், புதிய உருட்டாக பாலிவுட் நடிகர் ரன்வீர் சிங் வேள்பாரி படத்தில் அதுவும் ஹீரோவாக நடிக்கப் போவதாக வெளியான தகவல்கள் முற்றிலும் வதந்தி என கூறப்படுகின்றன.

சூர்யா – ஷங்கர் கூட்டணியில் இணையும் பாலிவுட் ஹீரோ..? இது யாருமே எதிர்பார்க்காத அப்டேட்டா இருக்கே!

English summary

Shankar didn't do Velpari with Ranveer Singh as a lead hero details out from closed circles. After Ramcharan movie Shankar will join with Ranveer Singh for Anniyan hindi remake, after that only he plans for Velpari movie.