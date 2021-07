பாராட்டு மழையில் நடிகர் ஷபீர் கல்லரக்கல்... திரும்பிய பக்கம் எல்லாம் "டான்ஸிங் ரோஸ்"

சென்னை : தமிழ்நாட்டில் எந்த நகரில் எங்கு திரும்பினாலும் ஒரே பேச்சு தான். அது டான்ஸிங் ரோஸ் தான். குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைத்து தரப்பினரின் மனதை வென்றிருக்கிறது டான்ஸிங் ரோஸ் கதாப்பாத்திரம்.

டான்ஸிங் ரோஸ் கதாப்பாத்திர வடிவமே மிக சுவாரஸ்யம் மிகுந்தது, வடசென்னை வழக்கை இழுத்து பேசும் குரலும், அசராத உடல்மொழியும், திமிரான நடவடிக்கையும், அனைவரையும் அசரடிக்கும் இக்கதாப்பாத்திரம் ஷபீர் கல்லரக்கல் உடைய நிஜ வாழ்க்கைக்கு நேரெதிரனது.

என்னப்பா சொல்றீங்க...பொன்னியின் செல்வன் செட்டிற்கு ஸ்பைடர் மேன் வந்தாரா ?

சமீபத்தில் Amazon Prime Video வில் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் பேராதரவை பெற்றிருக்கும் "சார்பட்டா பரம்பரை" படத்தில் டான்ஸிங்க் ரோஸ் கதாப்பாத்திரத்தில் வாழ்ந்திருக்கிறார் நடிகர் ஷபீர் கல்லரக்கல்.

English summary

Actor Shabeer Kallarakkal is elated over the good response to his Dancing Rose charecter in Sarpatta Parambarai movie and thanks Director Pa Ranjith for giving this opportunity.