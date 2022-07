கஷ்டம் தான் ஆனா, திரும்பவும் காதலிக்க மனசு இல்ல: நாக சைதன்யாவை பிரிந்தது குறித்து சமந்தா அதிரடி!

மும்பை: காஃபி வித் கரன் 7 நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட சமந்தா நாக சைதன்யாவுடனான விவாகரத்து குறித்து மனம் திறந்துள்ளார்.

கரன் ஜோகரின் 'காஃபி வித் கரன் 7' நிகழ்ச்சியில் பாலிவுட் நடிகர் அக்சய் குமாருடன் கலந்துகொண்டார் சமந்தா.

அப்போது திருமண வாழ்க்கை குறித்து கரன் ஜோகர் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு நச்சென்று பதில் சொல்லி அசரடித்துள்ளார் சமந்தா.

பாலிவுட் இயக்குநர் கரன் ஜோகர் தொகுத்து வழங்கும் 'காஃபி வித் கரன் 7' நிகழ்ச்சியில், நடிகை சமந்தா பாலிவுட் நடிகர் அக்சய் குமாருடன் கலந்துகொண்டார். இந்த நிகழ்ச்சியில் அக்சய் குமாருடன் "ஊ சொல்றீயா மாமா" பாடலுக்கு சமந்தா போட்ட குத்தாட்டம் சோஷியல் மீடியாக்களில் வைரலாகி இருந்தது. இந்த நிலையில், சமாந்தாவின் திருமணம், விவாகரத்து குறித்து கரன் ஜோகர் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு, அவர் மனம் திறந்து பதிலளித்துள்ளார்.

