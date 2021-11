பாவனி பற்றி பேசி ஐக்கியை அழவைத்த அண்ணாச்சி.. அபிநய் செய்த செயலால் அவுட்டான ஐக்கி!

சென்னை: கண்ணாடி டாஸ்க்கில் ஐக்கியின் கண்ணாடியாக மாறி அவரை போலவே விக் எல்லாம் வைத்துக் கொண்டு இமான் அண்ணாச்சி அலப்பறை செய்து வந்த நிலையில், அவரது பிம்பமாய் மாறி ஐக்கியின் மனக் குமுறல்களை அண்ணாச்சி எடுத்துரைத்தார்.

இமான் அண்ணாச்சி அன்புக்கு ஏங்கி தவிக்கும் ஐக்கி பெர்ரியை பற்றி பேச பேச அவர் கண்ணீர் சிந்த ஆரம்பித்து விட்டார்.

அண்ணாச்சியின் கையை விட்ட நிலையில், ஐக்கியின் ஒரு பேட்ஜ் பறிக்கப்பட்டு அண்ணாச்சிக்கு கொடுக்கப்பட்டது.

அவர் பேசியது உண்மை... நீங்கள் எப்படி நெகட்டிவிட்டியை பரப்பலாம்? ராஜுவை விளாசும் பாவனி ஃபேன்ஸ்!

English summary

Iykki Berry cried a lot after Imman Annachi talks about her in mirror task. Imman Annachi says Iykki Berry tried to join Pavani, Madhu and Suruthi team but she failed in mirror task.