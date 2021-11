அந்நியன் ரீமேக்கில் ஜாக்கி சான்... டைரக்டர் ஷங்கர் இல்லையா ?

சென்னை : டைரக்டர் ஷங்கர் தற்போது ராம் சரணை வைத்து ஆர்சி 15 படத்தை இயக்கி வருகிறார். இந்த படத்தின் அறிவிப்பை வெளியிட்ட போதே, அந்நியன் இந்தி ரீமேக்கின் அறிவிப்பையும் வெளியிட்டார் ஷங்கர்.

தமிழில் விக்ரம் நடித்து, 2005 ம் ஆண்டு ஷங்கர் இயக்கிய பிளாக்பஸ்டர் படமான அந்நியன் படத்தை இந்தியிலும் தானே இயக்க போவதாகவும், இதில் விக்ரம் நடித்த லீட் ரோலில் ரன்வீர் சிங் நடிப்பார் எனவும் ஷங்கர் கூறி இருந்தார்.

English summary

According to latest sources producer aascar ravichandren planned to make anniyan hindi remake with jackie chan and top bollywood hero. but not confirmed this movie with or without director shankar. now shankar in concentrating in RC 15 and Indian 2 works.