மோசடி மன்னனுடன் நெருக்கமான போட்டோ...ஜாக்குலின் என்ன சொல்லிருக்கார் பாருங்க

மும்பை : பண மோசடி வழக்கில் கைது செய்து சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள சுகேஷ் சந்திரசேகருடன் படுக்கையறையில் நெருக்கமாக இருந்த அந்தரங்க போட்டோக்கள் இணையத்தில் வெளியானது பற்றி இன்ஸ்டாகிராமில் விளக்கம் அளித்துள்ளார் ஜாக்குலின் ஃபெர்ணான்டஸ்.

இலங்கையை சேர்ந்த பிரபல மாடலான ஜாக்குலின் பெர்ணான்டஸ் பாலிவுட்டில் பிரபல நடிகையாக இருந்து வருகிறார். இவர் சமீபத்தில் ஹாலிவுட்டில் நடிக்கும் வாய்ப்பை பெற்றார். கான்மேன் சுகேஷ் சந்திரசேகர் என்பவர் தான் ஜாக்குலினுக்கு பாலிவுட்டில் நடிக்க வாய்ப்பு பெற்று தந்துள்ளார்.

English summary

Jacqueline Fernandaz with conman Sukesh Chandrasekar romatic photo spread on internet. After that Jacqueline released statement in social media and requested all her friends not to share her private photos.