என்னப்பா அப்படியே ரஜினி வாய்ஸ்ல பேசுறாரு...இவருக்குள்ள இப்படி ஒரு திறமையா?

சென்னை : ரஜினியை பிடிக்காதவர்கள் யாரும் இருக்க முடியாது. ரசிகர்கள், சினிமா பிரபலங்கள் என பலருக்கும் ஃபேவரைட் நடிகர் என்றால் அது ரஜினி தான். விஜய், சிவகார்த்திகேயன் உள்ளிட்ட டாப் ஹீரோக்களுக்கு விருப்பமான நடிகர் மட்டுமின்றி முன்னுதாரணமாகவும் ரஜினி இருக்கிறார்.

ரஜினி குரலில் பலரும் பேசி ஆடியன்சை கவர்ந்துள்ளனர். அதிலும் குறிப்பாக சமீப காலங்களில் சிவகார்த்திகேயன், ரஜினி உள்ளிட்ட பல பிரபல நடிகர்களின் குரலில் பேசி அனைவரையும் கவர்ந்து வருகிறார்.

ஆனால் மற்ற அனைவரையும் மிஞ்சும் வகையில் நடிகர் ஒருவர் அச்சு அசலாக ரஜினி குரலில் அப்படியே, ஏற்ற இறக்கத்துடன் பேசி அனைவரையும் வியக்க வைத்துள்ளார். இந்த குரலை மட்டும் கேட்டால் நிஜமாகவே யாராக இருந்தாலும் ரஜினி தான் பேசுகிறார் என நினைப்பார்கள். அந்த அளவிற்கு தத்ரூபமாக பேசி உள்ளார்.

English summary

In recent award function Jai bhim actor Manikandan receives best supporting actor for the film Jai Bhim. He mimics Rajinikanth voice and entertine the audience. Manikandan and director Gyanavel also shared some interesting things about jai bhim movie.