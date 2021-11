“ஜெய்பீம்“ படத்தில் நடித்த ஜோசிகா பள்ளியிலிருந்து நீக்கப்பட்டாரா?... தந்தை விளக்கம் !

சென்னை : சூர்யாவின் ஜெய் பீம் படத்தில் நடித்த சிறுமியை பள்ளியில் இருந்து நீக்கியதாக வெளியான செய்தி குறித்து அவரது தந்தை விளக்கமளித்துள்ளார்.

உண்மைக்கதையை அடிப்படையாக கொண்டு உருவான ஜெய் பீம் திரைப்படம், அமேசான் பிரைமில் வெளியாகி அனைவரின் பாராட்டை பெற்றது.

இப்படத்தில் சூர்யா வழக்கறிஞர் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.

English summary

Jai Bhim film getting expelled from her school went viral among the users of the micro blogging social media site. The girl acted as a daughter of Rajakannu-Sengeni who belong to the tribal community.