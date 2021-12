2021 ல் கூகுளில் அதிகம் தேடப்பட்ட படம் எது தெரியுமா... கேட்டா அசந்துடுவீங்க

சென்னை : 2021 ம் ஆண்டின் கடைசி மாதத்தில் இருக்கிறோம். வழக்கமாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் மாதத்தில் அந்த ஆண்டில் ஒவ்வொரு துறையிலும் அதிகம் தேடப்பட்ட தலைப்புக்கள், பெயர்கள், வார்த்தைகள் உள்ளிட்டவற்றின் விபரங்களை கூகுள் நிறுவனம் வெளியிடுவது வழக்கம்.

அந்த வகையில் இந்தியாவில் 2021 ம் ஆண்டில் அதிகம் தேடப்பட்ட சினிமாக்களின் டாப் 10 பட்டியலை கூகுள் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது. இந்த பட்டியலில் தமிழ் படங்கள் இரண்டு மட்டுமே இடம்பெற்றுள்ளன. மற்றவை பாலிவுட் மற்றும் ஹாலிவுட் படங்கள் தான்.

வன்மத்தை கக்கும் பிரியங்கா.. சோறு போட்ட தொழில் நாடகம்.. நொறுங்கி போன தாமரை.. கலங்க வைக்கும் புரமோ!

English summary

Suriya starred Jaibhim is the most seached movie on google in india 2021. google released top 10 most searched movies in india. in this list jaibhim has got the top position. vijay's master has got 6th position.