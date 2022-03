என்னது...அமெரிக்காவில் கமலை கைது செய்து வைத்திருந்தார்களா?...இது எப்போ நடந்தது?

சென்னை : அமெரிக்காவில் தன்னையும் கமலையும் போலீசார் காரில் கைது செய்து வைத்திருந்தனர் என பிரபல நடிகர் ஒருவர் கூறி உள்ள தகவல் அனைவரையும் அதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது. இது எப்போ நடந்தது...இந்த தகவல் வெளியே வந்தது போலவே தெரியவில்லையே என கேட்டு வருகின்றனர்.

நடிகர் ஜெய்தீப் அஹ்லாவத் தற்போது Bloody Brothers என்ற வெப் ஷோவில் நடித்து முடித்துள்ளார். டார்க் காமெடி த்ரில்லர் படமான இதில் ஜீஷன் ஆயுப்புடன் இணைந்து நடித்துள்ளார் ஜெய்தீப். விரைவில் இந்த வெப் ஷோ வெளியிடப்பட உள்ளது. இதற்கான ப்ரொமோஷன் வேலைகளில் ஜெய்தீப் பிஸியாக இருக்கிறார். அப்படி ப்ரொமோஷனின் போது இந்துஸ்தான் டைம்ஸிற்கு, அளித்த பேட்டியில் பல அரிய தகவல்களை பகிர்ந்துள்ளார்.

English summary

Actor Jaideep Ahlawat shared Vishwaroopam shooting experience in USA. He told in his recent interview, he and Kamal were almost arrested in car. Then they explained they are in shooting. Newyork police warned their.