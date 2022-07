Jam with Josh: முதல் முறையாக இசை நிகழ்ச்சியை நடத்தும் ஜோஷ் ஆப்.. 5 ஜோஷ் பிரபலங்கள் பங்கேற்பு!

சென்னை: "இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஷார்ட் வீடியோ செயலியான ஜோஷ் (Josh) ஆப், தனது வித்தியாசமான கன்டென்ட்கள் மூலம் வீடியோ உலகில் புதிய உயரம் தொட்டு இருக்கிறது. கடந்த 2020ம் வருடம்தான் இந்த செயலி தொடங்கப்பட்டு இருந்தாலும் ஏற்கனவே இது டாப் ஷார்ட் வீடியோ செயலியாக உருவெடுத்துவிட்டது. அதேபோல் கலைஞர்கள் தங்கள் திறமையை வெளிப்படுத்த மேடை அமைத்து கொடுப்பதிலும் ஜோஷ் (Josh) செயலிதான் நம்பர் ஒன் என்ற இடத்தை பிடித்திருக்கிறது.

இந்நிலையில், முதல் முறையாக விர்ச்சுவல் இசை நிகழ்ச்சியை ஜோஷ் ஆப் வரும் ஜூலை 29ம் தேதி நடத்தப் போவதாக அறிவித்துள்ளது. சுமார் ஒரு மணி நேரம் நடைபெற உள்ள இந்த இசைக் கச்சேரியில் ஜோஷ் ஆப்பை சேர்ந்த 5 இசை கலைஞர்கள் இசை மழையை பொழிய போகின்றனர்.

இந்த இசை நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க உள்ள 5 போட்டியாளர்களும் வெவ்வேறு மொழியை சார்ந்தவர்கள் என்பது கூடுதல் தகவல். பல மொழிகளின் இசை சங்கமமாக இந்த ஜாம் வித் ஜோஷ் இசைக் கச்சேரி நிகழ்ச்சி நாளை மாலை 5 மணிக்கு நடைபெற உள்ளது.

English summary

Jam with Josh virtual live concert will held on July 29th 5pm in Josh App. 5 musical artistes from different languages will be participated in the concert.