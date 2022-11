ஜனனியா? குயின்ஸியா? யாரோட டான்ஸ் பெஸ்ட்.. குஷி இடுப்பை பார்த்து அவருக்கு மார்க் போட்ட ரசிகர்கள்!

சென்னை: வெண்மேகம் தொட்டு தொட்டு பாடலுக்கு ஜனனி க்யூட்டாக டான்ஸ் ஆடினாலும், மல்லிப்பூ பாடலுக்கு குயின்ஸி போட்ட குத்தாட்டம் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது.

ஜனனிக்கு ஆரம்பத்தில் இருந்தே அவரது அழகை பார்த்து மயங்கிய ரசிகர்கள் ஆர்மி ஆரம்பித்திருந்த நிலையில், தற்போது குயின்ஸி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெக்ஸ்ட் ஷிவானியாக மாற முயற்சித்து வருகிறார்.

கருப்பு சேலை அணிந்து கொண்டு கவர்ச்சி சிலையாக மாறிய குயின்ஸி வெந்து தணிந்தது காடு பாடலுக்கு போட்ட நடனம் பலரது கண்களுக்கும் விருந்தாக அமைந்துள்ளது.

என்ன ஜனனி, தனலட்சுமி மட்டும்தான் செஞ்சாங்களா.. வழக்கம் போல் நழுவிய அசீம், நிவாஷினி!

English summary

Janany or Queency? Who danced well today at the Bigg Boss Tamil 6 house. Fans shares both the clips in social media and put their rating too for their dances. Queency gets some high votes than Janany.