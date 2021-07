நாக்கு முக்கா பாடலுக்கு குத்தாட்டம் போட்ட ஸ்ரீதேவி மகள்...தீயாய் வைரலாகும் வீடியோ

மும்பை : மறைந்த நடிகை ஸ்ரீதேவி - பிரபல தயாரிப்பாளர் போனி கபூரின் மூத்த மகளான ஜான்வி கபூர், 2018 ல் தடக் படத்தின் மூலம் பாலிவுட்டிற்கு நடிகையாக அறிமுகமானார். கோஸ்ட் ஸ்டோரிஸ், ரூஹி உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்து, தற்போது முன்னணி நடிகையாகி உள்ளார்.

சியான் 60 படத்தோட இறுதிக்கட்ட படப்பிடிப்பு... விரைவில் டார்ஜிலிங்கில் துவக்கம்

தற்போது அக்ஷய் குமாருக்கு ஜோடியாக தோஸ்தானா 2 படத்தில் நடிக்க உள்ளார். அத்துடன் ஆனந்த் எல் ராய் இயக்கும் குக் லக் செர்ரி படத்திலும் ஜான்வி நடித்து வருகிறார்.

English summary

Janhvi Kapoor once again managed to get the attention of Kollywood by sharing an upbeat dance video to the music of Vijay Antony. She and her Aksa gang danced to the famous song 'Nakka Mukka' from the movie Kadhalil Vizhunthen.