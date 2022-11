ரஜினி படத்தில் திமிர் பிடித்த வில்லி... தயங்கிய சிவாஜி பாராட்டிய ஜெயலலிதா

சென்னை: நடிகர் ரஜினிகாந்தை வைத்து நான்கு படங்களை இயக்கியுள்ளவர் இயக்குநர் பி.வாசு.

குசேலன் படத்தை தவிர்த்து மன்னன், பணக்காரன் மற்றும் சந்திரமுகி திரைப்படங்கள் மிகப் பெரிய வெற்றி பெற்றது.

அந்த வகையில் மன்னன் திரைப்படத்தைப் பற்றிய ஒரு சுவாரசியமான தகவலை கூறியிருக்கிறார் பி.வாசு

English summary

Director B. Vasu has directed four films with actor Rajinikanth. Apart from Kuselan, Mannan, panakkaran and Chandramukhi were huge hits. P. Vasu has told an interesting information about Mannan movie.