சால்ட் அண்ட் பெப்பர் லுக்கிற்கு மாறிய ஜெயம் ரவி.. என்ன அதுக்குள்ள இப்படி மாறிட்டாரே மனுஷன்?

சென்னை: கோமாளி படத்திலேயே வயதான கெட்டப் போல ஜெயம் ரவி மாறுவேஷம் போட்டு நடித்திருப்பார். இந்நிலையில், சால்ட் அண்ட் பெப்பர் லுக்கில் வெண் தாடி வேந்தராக பொன்னியின் செல்வன் புகழ் ஜெயம் ரவி மாறி இருப்பதை பார்த்து ரசிகர்கள் ஷாக் ஆகி உள்ளனர்.

அண்ணன் மோகன் ராஜா இயக்கத்தில் வெளியான ஜெயம் படத்தின் மூலம் அறிமுகமான ரவி அந்த படத்தின் வெற்றிக்கு பிறகு இன்று வரை ஜெயம் ரவியாகவே சினிமாவில் அழைக்கப்பட்டு வருகிறார்.

கடந்த ஆண்டு வெளியான பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் ஜெயம் ரவிக்கு மிகப்பெரிய வெற்றியையும் வரவேற்பையும் தந்தது.

Ponniyin Selvan actor Jayam Ravi also turns Salt and Pepper Look for his New Movie photo stuns fans. Jayam Ravi playing chocolate boy and lovable characters in his movies now turns into a raw and rugger white beard look.