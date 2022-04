நயன்தாரா உடன் மீண்டும் இணையும் ஜெயம் ரவி.. அப்படியொரு டைட்டிலை வைத்த இயக்குநர் அகமது!

சென்னை: இயக்குநர் அகமது இயக்கத்தில் ஜெயம் ரவி நடிக்க உள்ள புதிய படத்தில் நயன்தாரா ஹீரோயினாக நடிக்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

பொன்னியின் செல்வன், அகிலன் என அடுத்து இரண்டு பெரிய படங்களை களமிறக்க காத்திருக்கிறார் நடிகர் ஜெயம் ரவி.

இந்நிலையில், தனி ஒருவன் கூட்டணியில் அமைய உள்ள இந்த படத்திற்கு செம சூப்பரான டைட்டிலை இயக்குநர் அகமது தேர்வு செய்து வைத்திருப்பதாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளன.

English summary

Jayam Ravi and Nayanthara once again paired up for Director Ahmed’s new film, titled "Iraivan". Buzz circulates in the industry. Yuvan Shankar Raja will score the music.