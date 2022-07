பொன்னியின் செல்வனிற்காக ஜெயம் ரவி செய்த காரியம்...மிரண்டு போன டீம்

சென்னை : டைரக்டர் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் பிரம்மாண்ட படைப்பாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது பொன்னியின் செல்வன். கிட்டதட்ட 500 கோடி பட்ஜெட்டில் இந்த படத்தை லைகா நிறுவனமும், மணிரத்னத்தின் மெட்ராஸ் டாக்கீஸ் நிறுவனமும் இணைந்து தயாரித்துள்ளன.

ஜெயம் ரவி, கார்த்தி, விக்ரம், ஐஸ்வர்யா ராய், த்ரிஷா, சரத்குமார், பார்த்திபன், பிரபு, ஜெயராம் உள்ளிட்ட ஏராளமான நடிகர்கள் நடித்துள்ள இந்த படம் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், இந்தி உள்ளிட்ட 5 மொழிகளில் செப்டம்பர் 30 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது.

இந்த படத்தில் முக்கிய கேரக்டர்களில் நடித்திருப்பவர்களின் போஸ்டர்கள் சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்ட நிலையில், படத்தின் டீசர் ஜுலை 8 ம் தேதி வெளியிடப்பட்டது. இது ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

According to sources, Jayam Ravi hold all his ongoing projects for Ponniyin Selvan. He spent completely 2 years for Ponniyin Selvan. Including Thani oruvan 2, Jana Gana Mana movies are waiting for Jayam Ravi. Fans and Ponniyin Selvan team also surprished on Jayam Ravi's dedication.