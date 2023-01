காத்திருந்தும் பலனில்லை... சங்கமித்ராவில் இருந்து விலகும் பொன்னியின் செல்வன்... படக்குழு அப்செட்

சென்னை: கமர்சியல் திரைப்படங்கள் மூலம் பிரபலமான சுந்தர் சி இயக்கிய காஃபி வித் காதல் நவம்பர் 4ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.

ராஜமெளலி இயக்கிய பாகுபலியின் வெற்றியை பார்த்த சுந்தர் சி, மெகா பட்ஜெட்டில் சங்கமித்ரா என்ற ஹிஸ்டாரிக்கல் படத்தை இயக்க திட்டமிட்டார்.

ஜெயம் ரவி, ஆர்யா, ஸ்ருதிஹாசன், இசைக்கு ஏஆர் ரஹ்மான் என மிகப் பெரிய நட்சத்திரப் பட்டாளத்துடன் தொடங்கிய இந்தப் படத்தை 300 கோடி பட்ஜெட்டில் தேனாண்டாள் பிலிம்ஸ் தயாரிப்பதாக இருந்தது.

ஆனால் சங்கமித்ரா குறித்த பிரம்மாண்டமான அறிவிப்பு மட்டுமே வெளியான நிலையில், 4 ஆண்டுகளாகியும் படப்பிடிப்பு இன்னும் தொடங்கவில்லை.

சங்கமித்ரா சரிபட்டு வரல.. மீண்டும் கலை அலங்காரத்தை கூப்பிட்டு அரண்மனை 4 செட் போட வேண்டியது தான்!

English summary

Sundar C directed Coffe with Kadhal film was released on November 4th. Earlier in 2018, Sundar C launched the grand film Sangamitra. Jayam Ravi, Arya, Shruti Haasan, and many others were going to play the lead roles. But it is reported that actor Jayam Ravi has opted out of the film as it has not started yet.