ராஜராஜ சோழனாக நடிக்க மணிரத்னம் சொன்ன அறிவுரை, நடிகர்களுக்குள் போட்டி: மனம் திறந்த ஜெயம் ரவி

சென்னை: மணிரத்னம் இயக்கியுள்ள பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் ஜெயம் ரவி நடித்துள்ளார்.

ராஜராஜ சோழனாக அருள்மொழி வர்மன் என்ற முக்கியமான கேரக்டரில் ஜெயம் ரவி நடித்துள்ளது எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்நிலையில், பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் நடித்த அனுபவம் குறித்து ஜெயம் ரவி மனம் திறந்து பேசியுள்ளார்.

மணிரத்னம் என்னை மட்டம் தட்டினார்..பார்த்திபன் சொன்ன தகவல்..ஒரு நிமிஷம் பதறிப்போன இயக்குநர்!

English summary

Jayam Ravi played the role of Rajaraja Chozhan in Ponniyin Selvan. Jayam Ravi Talking about the experience of acting in this film, he said that there was a competition between the actors during the shooting of Ponniyin Selvan