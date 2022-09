பொன்னியின் செல்வன் மேடையில் தனி ஒருவன் செகண்ட் பார்ட் அப்டேட் கொடுத்த ஜெயம் ரவி

சென்னை: மணிரத்னம் இயக்கியுள்ள பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படத்தில் ஜெயம் ரவி ராஜராஜ சோழனாக நடித்துள்ளார்.

மிகப் பிரம்மாண்டமாக உருவாகியுள்ள பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் வரும் 30ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

இந்நிலையில், பொன்னியின் செல்வன் பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பில் பேசிய ஜெயம் ரவி, தனி ஒருவன் 2ம் பாகம் குறித்து அப்டேட் கொடுத்துள்ளார்.

Jayam Ravi has acted in Ponniyin Selvan directed by Mani Ratnam for the first time. Jayam Ravi spoke at the press meet for this film. Then he expressed his desire to act in the second part of Thani Oruvan