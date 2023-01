லோகேஷுடன் எடுத்துகொண்ட போட்டோ... தளபதி 67ல் நடிக்கிறாரா..?: ஜெயம் ரவி சொன்ன ஷாக்கிங் அப்டேட்

சென்னை: பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படத்தில் ராஜராஜ சோழனாக நடித்து பிரமிக்க வைத்திருந்தார் ஜெயம் ரவி.

அகிலன், இறைவன் என அடுத்தடுத்து படங்களில் பிசியாக நடித்து வரும் ஜெயம் ரவி, திரையுலகில் 19 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளார்.

இந்நிலையில், சில தினங்களாக லோகேஷ் கனகராஜுடன் ஜெயம் ரவி எடுத்துக்கொண்ட போட்டோ வைரலானது.

இதனால் தளப்தி 67 படத்தில் விஜய்யுடன் ஜெயம் ரவி நடிக்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியிருந்தது.

ராகவேந்திரரை ரஜினி கும்பிட மாட்டார்.. ராதா ரவி ஓப்பன் டாக்.. அந்த ’பாம்’ சட்டையையும் கலாய்!

English summary

Vijay's movie Thalapathy 67 will start soon. Lokesh Kanagaraj will direct this film in which Vijay plays the role of a gangster. It is reported that Jayam Ravi is expected to play a vital role in Thalapathy 67.