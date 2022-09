மணிரத்னம் பண்ண வேலையை பார்த்து ராஜமெளலியே ஷாக் ஆகிட்டாரு.. ஜெயம் ரவி சொன்ன சூப்பர் விஷயம்!

சென்னை: பொன்னியின் செல்வன் தியேட்டர் டிக்கெட் புக்கிங் அனல் பறந்து கொண்டு இருக்கிறது.

வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு என மொத்தம் 3 நாட்களுக்கான மல்டி பிளக்சஸ் டிக்கெட்டுகள் எல்லாம் விற்றுத் தீர்ந்து வருகின்றன.

இந்நிலையில், ஜெயம் ரவி பேசிய ராஜமெளலியே ஷாக் ஆன பொன்னியின் செல்வன் மேட்டர் ஒன்று மேலும், தமிழ் சினிமா ரசிகர்களை கூஸ்பம்ப்ஸ் அடைய வைத்துள்ளது.

சோழ சாம்ராஜ்ஜியத்தை அழிபோம்..சபதமிடும் பாண்டியர்கள்.. வெளியானது பொன்னியின் செல்வன் ஸ்னீக் பீக்!

English summary

Actor Jayam Ravi reveals how Director Rajamouli reacts after hearing about Ponniyin Selvan both the parts completes in just 150 days and he willing to know Maniratnam making style secrets from Jayam Ravi.