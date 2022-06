யங் விஜய் முதல் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார் வரை.. விஜய் பிறந்தநாள் சிடிபியில் என்னவெல்லாம் இருக்கு பாருங்க!

சென்னை: நடிகர் விஜய்யின் 48வது பிறந்தநாள் விழா வரும் ஜூன் 22ம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், அதற்கான ஸ்பெஷல் காமன் டிபியை நடிகர் ஜெயம் ரவி தற்போது வெளியிட்டுள்ளார்.

இளைய தளபதி என அன்போடு அழைத்து வந்த ரசிகர்கள் தற்போது தளபதி என நடிகர் விஜய்யை கொண்டாடி வருகின்றனர்.

ரசிகர்கள் அன்புடன் கொடுத்த அந்த பட்டத்தை எந்தவொரு மறுப்பும் சொல்லாமல் நடிகர் விஜய் தொடர்ந்து தனது படங்களிலும் பயன்படுத்தி வருகிறார்.

English summary

Actor Jayam Ravi unveils Actor Vijay Birthday CDP on his twitter handle now and make Vijay fans starts their huge festival from now. Vijay fans also thanks Jayam Ravi for this gesture.