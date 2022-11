ரூபாய் நோட்டுக்களை எரித்த பிக் பாஸ் தனலட்சுமிக்கு தண்டனை இல்லையா.. கொதித்தெழுந்த ஜோ மைக்கேல்!

சென்னை: பிக் பாஸ் வீட்டில் போட்டியாளராக வலம் வரும் தனலட்சுமி இந்திய ரூபாய் நோட்டுக்களை தீயிட்டு எரிப்பது போன்ற வீடியோவை ஷேர் செய்து இதற்கு தண்டனை இல்லையா என பிக் பாஸ் விமர்சகர் ஜோ மைக்கேல் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து விமர்சித்து வருபவர் ஜோ மைக்கேல். பாலாஜி முருகதாஸுக்கும் இவருக்கும் இடையே கடும் சண்டையே நடந்தது.

இந்நிலையில், தனலட்சுமி பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு செல்வதற்கு முன் வெளியிட்ட வீடியோ ஒன்றை ஷேர் செய்து கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் ஜோ மைக்கேல்.

பார்வதி நாயரை அப்படியொரு கோலத்தில் பார்த்துட்டேன்.. திருட்டுப் பழி சுமத்திட்டாங்க.. சுபாஷ் புகார்!

English summary

Joe Michael shares Bigg Boss Dhanalakshmi burning Indian Currencies for a Tik Tok video and slams her for her illegal activities for making views. He also seeks CM attention to take action against Dhanalakshmi.