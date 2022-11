அதகளம் செய்யும் ஜான் விக் 4 ட்ரெய்லர்… ஹாலிவுட் ரசிகர்களுக்கு காத்திருக்கும் அடுத்த ஆக்சன் ட்ரீட்

வாஷிங்டன்: ஹாலிவுட்டில் ஜான் விக் படத்தின் 4ம் பாகத்திற்கான ட்ரெய்லரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

இதுவரை மூன்று பாகங்களாக வெளியாகியுள்ள ஜான் விக் படம் ஹாலிவுட் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

இந்நிலையில், தற்போது வெளியான ஜான் விக் 4 ட்ரெய்லருடன் படத்தின் ரிலீஸ் தேதியையும் படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

English summary

The trailer of John Wick 4, which has created high expectations among Hollywood fans, has been released. The film team has announced that John Wick 4 starring Keanu Reeves will release in March next year.