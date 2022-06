2,300 கோடி கொடுத்தாலும் உங்க சகவாசமே வேண்டாம்.. டிஸ்னிக்கு நோ சொன்ன ‘மானஸ்தன்’ ஜானி டெப்!

சென்னை: இரண்டாவது மனைவி ஆம்பர் ஹெர்ட் உடனான சட்டப் போராட்டத்தில் வென்று தான் ஒரு காமக் கொடூரன் இல்லை என்பதை நிரூபித்த நிலையில், நடிகர் ஜானி டெப்புக்கு மீண்டும் பைரேட்ஸ் ஆஃப் தி கரீபியன் படத்தில் ஜேக் ஸ்பேரோவாக நடிக்க 2,370 கோடி ரூபாய் (300 மில்லியன் டாலர்கள்) உடன் மன்னிப்பு கடிதமும் தரப்பட்டதாக தகவல்கள் பரவின.

மேலும், அதனை ஏற்றுக் கொண்டு ஜானி டெப் மீண்டும் ஜேக் ஸ்பேரோவாக ரசிகர்களை திருப்திப்படுத்த போகிறார் என வதந்திகளும் வெளியாகின.

இந்நிலையில், ஜானி டெப்பின் செய்தி தொடர்பாளர், ஜானி டெப் டிஸ்னி அப்படியொரு ஆஃபர் அளித்தாலும் ஏற்றுக் கொள்ள மாட்டார் என அதிரடியாக கூறியுள்ளது உலக ரசிகர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

English summary

Actor Johnny Depp will never return to Walt Disney's Pirates of the Carribbean. His representative clears all the rumours about Johnny Depp will return as Jack Sparrow.