ஆஸ்கர் நாமினேஷனில் இடம்பெறுவாரா ஜூனியர் என்டிஆர்? ராம்சரணுக்கு மிஸ்ஸான வாய்ப்பு ஏன்?

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: கோல்டன் குளோப் விருதுக்கு இரு பிரிவுகளில் ராஜமெளலி இயக்கிய ஆர்ஆர்ஆர் திரைப்படம் பரிந்துரைக்கப்பட்ட நிலையில், சிறந்த பாடலுக்கான விருதை வென்று வரலாற்று சாதனை படைத்தது ஆர்ஆர்ஆர்.

அதை தொடர்ந்து ஃபிலிம் கிரிட்டிக் சாய்ஸ் விருதையும் அந்த படம் வென்றது. ஆனால், பாஃப்டா விருது விழாவில் ஆர்ஆர்ஆர் நாமினேட் ஆகவில்லை.

இந்நிலையில், அடுத்து வரவுள்ள மிகப்பெரிய விருதாக கருதப்படும் ஆஸ்கர் விருது நாமினேஷன் பட்டியலில் ஆர்ஆர்ஆர் இடம்பெறுமா? என்றும் ஜூனியர் என்டிஆர் சிறந்த நடிகருக்கான பிரிவில் இடம் பெறுவாரா? என்றும் கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.

கோல்டன் க்ளோப் விருது.. ராஜமௌலி-கீரவாணிக்கு நடிகர் ரஜினிகாந்த் பாராட்டு!

English summary

Jr NTR for Oscars hashtag trending after several Hollywood magazines prefers his name. SS Rajamouli's RRR contested in several categories in this year Oscars and he believes definitely get one or more awards or nominations this year.