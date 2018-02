 »   »  ஜூலிக்கு விருது: அது என்ன விருது என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா?

#DESIAwards2017 Thank you team for giving me the award for The Most Trending Face Of The Year 2017. pic.twitter.com/ctYxwfHENP

தேசி விருதுகள் 2017 நிகழ்ச்சியில் ஜூலிக்கு 'The Most Trending Face Of The Year 2017' விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டு ஜூலி தான் ரொம்ப டிரெண்டான முகம் என்று கூறி விருதை அளித்துள்ளனர்.

English summary

Actress cum TV anchor Julie has got, 'The Most Trending Face Of The Year 2017' award at the Desi Awards 2017 function. Julie has shared the good news with her fans.