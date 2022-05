இர்ஃபான் கானை ரொம்ப மிஸ் பண்றேன்.. அப்படியொரு நடிப்பை பார்க்கல.. ஜுராசிக் வேர்ல்ட் ஹீரோ நெகிழ்ச்சி!

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: ஜுராசிக் வேர்ல்ட் படத்தின் ஹீரோ கிறிஸ் பிராட் மறைந்த பாலிவுட் நடிகர் இர்ஃபான் கானை புகழ்ந்து பேசியிருப்பது இந்திய ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

பாலிவுட் நடிகரான இர்ஃபான் கான் ஹாலிவுட் படங்களான ஸ்லம்டாக் மில்லியனர், லைஃப் ஆஃப் பை மற்றும் ஜுராஸிக் வேர்ல்ட் உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்து அசத்தி உள்ளார்.

கடந்த 2020ம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் புற்றுநோய் பாதிப்பு காரணமாக இர்ஃபான் கான் உயிரிழந்தது ஒட்டுமொத்த உலக சினிமா ரசிகர்களையும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியது.

English summary

Jurassic World Hero Chris Pratt praises late legendary actor Irrfan Khan in his recent interview, he says Irrfan Khan was a elegant actor in cinema and he missed him so much he added.