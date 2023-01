திடீரென டிரெண்டான #JusticeforVigneshShivan ஹாஷ்டேக்.. தெறிக்கும் மீம்கள்.. என்ன ஆச்சு?

சென்னை: நடிகர் அஜித்தின் ஏகே62 படத்தில் இருந்து இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவனை வெளியேற்றியதாக தகவல்கள் வெளியான நிலையில், #JusticeforVigneshShivan ஹாஷ்டேக்கை விஜய் மற்றும் அஜித் ரசிகர்கள் ஏகப்பட்ட ட்ரோல் மீம்களை பதிவிட்டு டிரெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

இயக்குநர் சிறுத்தை சிவா இயக்கத்தில் தொடர்ந்து 4 படங்களில் நடித்த நடிகர் அஜித் அடுத்ததாக இயக்குநர் எச். வினோத் இயக்கத்தில் நேர்கொண்ட பார்வை, வலிமை மற்றும் துணிவு என 3 படங்களில் நடித்தார்.

அடுத்ததாக இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் அஜித் நடிக்கப் போவதாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், திடீர் ட்விஸ்ட்டாக விக்னேஷ் சிவன் மாற்றப்பட உள்ளார் என்கிற தகவல் தீயாக பரவி வருகிறது.

காதலில் விழுந்த அஜித்தின் ரீல் மகள்.. 'புட்ட பொம்மா' படத்தின் கலக்கலான டிரைலர்!

English summary

Netizens creates Justice for Vignesh Shivan hashtag and trending in Social Media after a strong buzz circulated Ajith Kumar will replace AK 62 movie director. Vignesh Shivan fans won't believe the rumours but plenty of troll memes poured in social media.