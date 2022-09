71 வயது நடிகருக்கு ஜோடியாகும் ஜோதிகா... சூர்யா எப்படி ஓக்கே சொன்னார்?

சென்னை: அஜித்துடன் 'வாலி' படம் மூலம் நடிகையாக அறிமுகமான ஜோதிகா, கோலிவுட்டின் முன்னணி நடிகையாக வலம் வந்தார்.

நடிகர் சூர்யாவை காதலித்து திருமணம் செய்துகொண்ட பின்னர் நடிக்காமல் இருந்த ஜோதிகா, தற்போது மீண்டும் ஒருசில படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

மலையாளத்தில் அதிகம் நடித்திராத ஜோதிகா, 71 வயது முன்னணி நடிகருடன் புதிய படத்தில் நடிக்கவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

என்னய்யா வயசு புள்ளைய தடவுற மாதிரி தடவுற... பாக்கியராஜை கலாய்த்த வாலி

English summary

Jyotika is a leading actress in Tamil Cinema. After marrying actor Suriya, She did not act in films. Jyothika started acting again in 36 Vayadhinile movie and is now reported to be acting in a Malayalam film with Mammootty. It has been reported that Jeo Baby will direct this film