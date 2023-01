முதல் காதலை மறக்க முடியவில்லை... கே. பாக்யராஜ் அணிந்திருக்கும் மோதிரத்தின் ரகசியம் தெரியுமா?

சென்னை: தமிழ்த் திரையுலகில் தவிக்க முடியாத இயக்குநர், திரைக்கதை ஆசிரியர், நடிகர் என்ற பெயர் பெற்றவர் கே பாக்யராஜ்.

பாரதிராஜாவின் உதவியாளராக இருந்து இயக்குநராக அறிமுகமான பாக்யராஜ், இன்று தனது 69வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார்.

பாக்யராஜ் தனது மனைவி பூர்ணிமா, மகன் சாந்தனு, மகள் சரண்யா ஆகியோருடன் வாழ்ந்து வருகிறார்.

சினிமாவில் ஏராளமான காதல் கதைகளை ரசிகர்களுக்கு விருந்து படைத்த பாக்யராஜ், அவரது முதல் காதலை இன்னும் மறக்க முடியாமல் இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Tamil film industry's leading director and actor K Bhagyaraj celebrates his 69th birthday today. In this case, he could not forget his first wife Praveena, and wears her ring to date. This has made fans excited.