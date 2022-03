இரண்டு ஹீரோயின்களா...நிஜமாவே ஜென்டில்மேன் 2 தான் எடுக்க போறாங்களா?

சென்னை : ஜென்டில்மேன் 2 படத்தில் இரண்டு ஹீரோயின்கள் உள்ளதாக தயாரிப்பாளர் கே.டி.குஞ்சுமோன் அறிவித்துள்ளதால், ஏன் ட்ஸ்ட் என்ற பெயரில் இப்படி குழப்புகிறார் என ரசிகர்கள் கேட்க துவங்கி விட்டனர்.

1993 ம் ஆண்டு ஷங்கர் டைரக்ராக அறிமுகமான படம் ஜென்டில்மேன். இதில் ஆக்ஷன் கிங் அர்ஜுன் ஹீரோவாக நடித்திருந்தார். ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைத்திருந்த இந்த படத்தை கே.டி.குஞ்சுமோன் தயாரித்திருந்தார். இந்த படம் மிகப் பெரிய பிளாக்பஸ்டர் படமாக அமைந்தது. இந்நிலையில் கிட்டதட்ட 20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தை இயக்க போவதாக குஞ்சுமோன் சமீபத்தில் அறிவித்தார்.

English summary

Yesterday producer K.T.Kunjumon announced that Nayanthara Chakrabarthy to play female lead in Gentlemen 2. He also said that this movie had one more heroine and will announce soon. Fans totally upset on his announcement and questioned that is this gentlemen 2 movie or some other movie.