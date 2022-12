அடேங்கப்பா.. பேசிப்பேசியே வில்லன்களையும், அடியாட்களையும் அழ வச்சிட்டாரே.. என்ன படம் டா சாமி!

சென்னை: சினிமாவில் பொதுவாக ஹீரோவுக்கு முன்பாக துப்பாக்கி வைக்கும் போது வில்லன்கள் தேவையில்லாத வசனங்கள் பேசும் கேப்பில் ஹீரோ எஸ்கேப் ஆகி அவரை போட்டுத் தள்ளுவார்.

அதுபோன்ற காட்சிகளை தான் காலம் காலமாக பார்த்திருப்போம். ஆனால், அதிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டு பேசியே வில்லனை அழ வைத்த காட்சி ஒன்று சோஷியல் மீடியாவில் டிரெண்டாகி வருகிறது.

இந்த ஆண்டு வெளியான காலங்களில் அவள் வசந்தம் படக் காட்சியை பார்த்து சிரிக்க முடியாமல் ரசிகர்கள் சிரித்து அந்த வீடியோவை ஷேர் செய்து வருகின்றனர்.

யாஷ் கைகளில் துப்பாக்கி… தெறிக்கும் தோட்டாக்கள்… அடேங்கப்பா இவரு நெஜமாவே டான் தான் போல!

English summary

Kaalangalil Aval Vasantham climax scene trolled by Netizens after Hero's dialogue at the gun point of Villain and his love story makes Villain and his gangs feeling bad and cried a lot.